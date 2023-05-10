على متنها وفد حكومي.. حقيقة انفجار محرك طائرة عراقية في تونس

نفت وزارة النقل العراقية اليوم الأربعاء، أنباء انفجار محرك إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في تونس وعلى متنها وفد حكومي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في بيان، إن الوفد العراقي أكد عدم صحة المعلومات التي أفادت باحتراق محرك إحدى طائرات الشركة الجوية.

كما نفى الوفد نقله إلى تونس على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وعدم تعرضه لأي حادث في أثناء الرحلة.

ودعا المكتب الإعلامي في بيانه، جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى التأكد من صحة المعلومات من مصادرها الأساسية.

وشدد على أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني ضد مروجي الشائعات والأكاذيب.