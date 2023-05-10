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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب : انتهينا من تعديلات قانون الرياضة..وصبحي: نحرص على التلاحم مع البرلمانيين

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة انتهت من مناقشات قانون الرياضة الجديد ، ولم يتبق سوى اجتماعين سيتم خلالهما  التصويت علي  القانون ومن ثم عرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسماعيل الفار وكيل اول الوزارة وعدد من قيادات وزارة الشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن القانون الحالي يوجد به  خلل في عدد من المواد التي تعيق الاستثمار ، وتم خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة ، الوصول اي افضل الطرق لتذليل  عقابات مراكز التحكيم والاستثمار ، قائلا : لقد تصدت اللجنة لحل المشكلات القديمة في القانون .

من جانبه اكد الدكتور  اشرف صبحي  وزير الشباب أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من  التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات وما لم يحقق يتم النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.

أشرف صبحى وزير الشباب افضل الطرق تعديلات قانون الرياضة رئيس لجنة الشباب والرياضة طلبات الإحاطة

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