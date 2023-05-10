الإنتر يضرب إي سي ميلان بالهدف الأول في دوري أبطال أوروبا

ضرب إنتر ميلان نظيره اي سي ميلان بالهدف الأول، بالشوط الأول في ديربي الغضب، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 8 عن طريق دجيكو.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، بن ناصر

خط الهجوم: دياز، جيرو، ساليمايكيرس.



بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني

الوسط: باريلا، مخيتاريان، أوجلو، دومفريس، دي ماركو

الهجوم: ايدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز