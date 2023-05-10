جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بشأن هدف واشنطن في الحرب ضد روسيا

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، دانيال ديفيس، إن الولايات المتحدة لا تهتم إذا فاز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الصراع، لأن هدف واشنطن الرئيسي إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بـ روسيا.

وأوضح ديفيس، أن “الزعيم الأمريكي، جو بايدن، وكذلك شركاؤه، وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعرفون أن كييف ليس لديها فرصة في مواجهة عسكرية مع موسكو”.

وأضاف: "هذا لا يزعجهم. كل شيء يشير إلى أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الضرر بروسيا. بعد كل شيء، تحدث أوستن عن هذا الأمر بشكل مباشر. وفي نفس الوقت، لا يهتمون بتكلفة عدد الأرواح البشرية”.

وأشار إلي أن “قيادة الولايات المتحدة ستحاول إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة من أجل الاستمرار في محاولة إضعاف روسيا”.