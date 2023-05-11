العرابي: ملفات معقدة على طاولة القمة العربية المقبلة.. فيديو

علق محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على تطورات المشهد العربي خاصة بعد عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" ملفات معقدة على طاولة القمة العربية المقبلة ".

وأضاف محمد العرابي :" تم توجيه الدعوة للرئيس السوري لحصور القمة العربية وعودة سوريا للجماعة العربية أمر يحظى باهتمام كبير ".

وتابع محمد العرابي :" تم عقد اجتماع رباعي سوري تركي إيراني روسي اليوم بهدف وضع محددات جديدة لشكل علاقة سوريا بالعالم العربي ".

وأكمل محمد العرابي :" علينا التفرقة بين العلاقات الثائية بين سوريا ومختلف الدول العربية وبين علاقة سوريا بمجلس الجامعة العربية ".