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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العرابي: ملفات معقدة على طاولة القمة العربية المقبلة.. فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

علق محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، على تطورات المشهد العربي خاصة بعد عودة سوريا للجامعة العربية.

 

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وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  ملفات معقدة على طاولة القمة العربية المقبلة ".

 

وأضاف محمد العرابي :" تم توجيه الدعوة للرئيس السوري لحصور القمة العربية وعودة سوريا للجماعة العربية أمر يحظى باهتمام كبير ".

 

وتابع محمد العرابي :"  تم عقد اجتماع رباعي  سوري تركي إيراني روسي اليوم بهدف وضع محددات جديدة لشكل علاقة سوريا بالعالم العربي ".

 

وأكمل محمد العرابي :" علينا التفرقة بين العلاقات الثائية بين سوريا ومختلف الدول العربية وبين علاقة سوريا بمجلس الجامعة العربية ".

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