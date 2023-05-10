أحمد موسى: أمريكا تدعم 80 ألف إرهابي في سوريا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار للدول العربية لا سيما سوريا التي تلقت رسميا دعوة لحضور القمة العربية في المملكة العربية السعودية.



وتساءل موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «إنتوا عارفين سوريا فيها كام إرهابي؟ 80 ألف داعشي تحت بصر ودعم أمريكي في مناطق التواجد الأمريكي.



ولفت إلى أن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كشف أن أمريكا تُعيد تشكيل ما يسمى بـ «جيش سوريا الحر»، كما تساءل أيضا السفير سامح شكري وزير الخارجية عن ذلك خلال لقاء مع برنامج على مسؤوليتي.



وأكد أن أمريكا لا تريد الاستقرار لأي دولة عربية: «عايزين العالم العربي يتفكك مش عايزين ولا جيش عربي.. لازم تبقوا عارفين يا مصريين».

وأضاف أن أمريكا قادرة على إنهاء ذلك، لكنها لا تريد أبدا بسبب المصالح، مردفا أن «واشنطن استنكرت عودة سوريا للحضن العربي.. ديه دولة مستقلة مفيش وصاية على حد».

