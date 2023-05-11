إنشاء ملعب قانوني بنادي الشبان المسلمين بسفاجا

عقد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين بسفاجا.

تم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء الملعب القانوني الذي سيتم إنشاؤه من قبل وزارة الشباب والرياضة، كما تم مناقشة ختام أنشطة السنة المالية الحالية وخطة العام المالي القادم.

وفى سياق اخر تابع هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، برنامج التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، والذي أقيم بقاعة مدرسة الثورة الثانوية بنات بإدارة القصير التعليمية.

أوضح وكيل الوزارة، أن التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، لتلبية إحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة.