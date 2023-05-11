جوجل تصدر ميزة جديدة لإخبار المستخدمين عند تسريب “الإيميلات” على الدارك ويب

أعلنت شركة جوجل في في مؤتمرها Google I / O عن واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان والمخصصة لحسابات مستخدمي جوجل، حيث سيمكن للميزة فحص مواقع الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ “ الدارك ويب” لمعرفة ما إذا كان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبه.

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة "تقرير الإنترنت المظلم" ستنطلق إلى الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما ستشق الميزة طريقها إلى عدد من الدول الأخرى، حيث تعمل الشركة على خطط للتوسع من أجل طرح الميزة عالميا في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تخبرك ميزة "تقرير الإنترنت المظلم" إذا ما كان قد تم نشر عنوان بريدك الإلكتروني أو “ الإيميل” الخاص بك على شبكة الإنترنت المظلم، كما ستقدم عددا من النصائح بشأن الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لتعزيز أمانهم عبر الإنترنت.

وعادة ما يتم بيع البيانات والمعلومات الشخصية من قبل مقرصني الإنترنت مثل عناوين البريد الإلكتروني على الإنترنت المظلم بعد سرقتها نتيجة لانتهاكات البيانات في الخدمات والأنظمة الأساسية التي قد يكون المستخدم مسجلاً فيها.

وسيعمل أيضا مدير كلمات المرور المدمج في متصفح Chrome “كروم” بإرسال عدد من التنبيهات والإشعارات التحذيرية لحماية بياناتك عند حدوث اختراق أو تهديد بسرقة بياناتك، حيث سيمثل هذا تكاملا مع ميزة "تقرير الإنترنت المظلم".