موظفان فقط و3 ملايين .. تعرف قصة أصغر بنك في العالم

مع أصول بقيمة 3 ملايين دولار فقط ، وموظفان ، ولا توجد أجهزة صراف آلي ، ولا يوجد موقع ويب ، ولا توجد رسوم معاملات ، فإن Kentland Federal Savings and Loan هو أصغر بنك في أمريكا ، وهو موجود منذ أكثر من 100 عام. على الأرجح أنك سمعت عن عمالقة البنوك في أمريكا - جي بي مورجان تشيس ، ومورجان ستانلي ، وسيتي جروب ، وويلز فارجو ، وبنك أوف أمريكا - ولكن ماذا عن أصغر سمكة في البركة ، إذا جاز التعبير؟

وفقا لموقع اكسبريس يعد بنك du Kentland Federal Savings and Loan ، وهو رسميًا أصغر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسس في عام 1920 ، من قبل الجد الأكبر لمديرها التنفيذي الحالي ، ولم يكن لها سوى فرع واحد في كنتلاند ، إنديانا ، وقدمت ثلاث خدمات فقط - الحصول على رهن عقاري للمنزل ، وفتح حساب توفير ، وفتح حساب شهادة إيداع.