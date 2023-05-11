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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

موظفان فقط و3 ملايين .. تعرف قصة أصغر بنك في العالم

صدى البلد

مع أصول بقيمة 3 ملايين دولار فقط ، وموظفان ، ولا توجد أجهزة صراف آلي ، ولا يوجد موقع ويب ، ولا توجد رسوم معاملات ، فإن Kentland Federal Savings and Loan هو أصغر بنك في أمريكا ، وهو موجود منذ أكثر من 100 عام. على الأرجح أنك سمعت عن عمالقة البنوك في أمريكا - جي بي مورجان تشيس ، ومورجان ستانلي ، وسيتي جروب ، وويلز فارجو ، وبنك أوف أمريكا - ولكن ماذا عن أصغر سمكة في البركة ، إذا جاز التعبير؟

وفقا لموقع اكسبريس يعد بنك du Kentland Federal Savings and Loan ، وهو رسميًا أصغر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسس  في عام 1920 ، من قبل الجد الأكبر لمديرها التنفيذي الحالي ، ولم يكن لها سوى فرع واحد في كنتلاند ، إنديانا ، وقدمت ثلاث خدمات فقط - الحصول على رهن عقاري للمنزل ، وفتح حساب توفير ، وفتح حساب شهادة إيداع.

 

صراف آلي أصغر بنك رسوم معاملات

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