لليوم الثالث.. كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، في تزايد للإصابات مع تخفيف قيود مكافحة كورونا.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إعلانها عن تسجيل 20,574 حالة، و 32 حالة من الخارج، لتنخفض بذلك عن الحالات التى تم تسجيلها أمس يوم الأربعاء، وهم 23,521 إصابة وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.



وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة إضافية بكورونا، ليرتفع العدد الكلي إلى 34,583 وفاة.



وفرضت كوريا الجنوبية فرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام، في شهر مارس القادم لكن الوضع مازال عرضة لتفشي العدوى.