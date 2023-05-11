رئيس مدينة نخل يتفقد المنازل بقرية النثيلة تمهيدا لتسليمها إلى الأهالي

تفقد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، المنازل التي تمت إقامتها بقرية النثيلة بوسط سيناء، والتي نفذها جهاز تعمير سيناء، في زيارة ميدانية للوقوف على جاهزيتها وسرعة الانتهاء منها، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

مستوى الإقامة

وقال محسن سالم، إنه سيتم تسليم المنازل إلى الأهالي المقيمين بالقرية وفقا للشروط التي ستقرها محافظة شمال سيناء، بهدف تحسين مستوى الإقامة في المساكن.

والتقى أثناء جولته الميدانية بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، خاصة في مجال مياه الشرب والكهرباء.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة نخل سير العمل في المصالح الحكومية بالقرية للتأكيد على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

