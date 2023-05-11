تعاون بعد عداوة.. الصين وأستراليا يزيلان العقبات التجارية بين البلدين |تفاصيل

وصل وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، إلى بكين، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يجتمع مع نظيره الصيني، وانج وينتاو، في الوقت الذي تسعى فيه كانبيرا لإزالة كل العقبات التجارية واستقرار العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وفقا لرويترز.

‏وقال وزير التجارة الأسترالي، إنه سيجتمع مع نظيره الصيني في بكين وسيدافع بقوة عن الاستئناف الكامل للصادرات الأسترالية دون عوائق إلى الصين، لجميع القطاعات لصالح البلدين ولصالح المصدرين والمنتجين الأستراليين.‏

وأضاف فاريل للصحفيين عند وصوله إلى مطار بكين، أن هناك نوايا حسنة من الجانبين لكن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد، متابعا: "لا شيء سيفعل أكثر لتحقيق السلام في منطقتنا من العلاقات التجارية القوية بين أستراليا والصين".‏

‏وسيرأس الوزيران أيضا لجنة اقتصادية وزارية مشتركة، وهو الاجتماع الذي عقد للمرة الأولي في عام 1986، لكنه توقف منذ عام 2017 عندما بدأت العلاقات في التدهور بسبب نزاعات دبلوماسية بين أستراليا والصين.‏

وتعتبر الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تهيمن عليها التجارة الثنائية في السلع بقيمة 287 مليار دولار أسترالي (195 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، خاصة صادرات خام الحديد التي لا تستطيع الصين استبدالها بسهولة، ومع ذلك، لم يزر وزير التجارة الأسترالي الصين منذ عام 2019.‏