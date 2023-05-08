أستراليا : الحوار الأمني مع الهند وأمريكا واليابان لايهدف إلى تشكيل تحالف عسكري

صرح المفوض السامي الاسترالي لدى الهند "باري أو فاريل" اليوم /الإثنين/ بأن الحوار الأمني الرباعي الذي تشارك فيه بلاده مع الهند والولايات المتحدة واليابان لايهدف إلى تشكيل تحالف عسكري، وإنما يهدف إلى العمل معا لكي تكون منطقة الاندو / باسيفيك / منطقة آمنة وحرة ومفتوحة ومزدهرة.

وأكد المفوض الاسترالي قائلا في تصريحات صحفية " أنه ليست هناك نية لدى الشركاء في الحوار الأمني الرباعي لتشكيل تحالف عسكري، وإننا نتطلع إلى القمة الرباعية التي سيعقدها زعماء الدول الأربع فى مدينة سيدني الاسترالية يومى 23 و 24 مايو لأنها ستكون فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة واليابان والهند ".

وأضاف قائلا " إن هذا العام سيكون مثيرا لإهتمام الشركاء فى الحوار الرباعى لأن الهند تستضيف فيه مجموعة العشرين، بينما تستضيف اليابان مجموعة السبع وتستضيف استراليا القمة الرباعية وتستضيف الولايات المتحدة منتدى أبيك للتعاون الاقتصادى بين دول آسيا والمحيط الهادي، ولذلك فإن الشركاء فى الحوار الأمني الرباعي يتعاونون من أجل تشكيل عالم أفضل لنا جميعا".

ومضى قائلا " إننا نشارك فى وضع أجندة إيجابية تهدف إلى أن تكون منطقة الاندو / باسفيك منطقة آمنة ذات سيادة ويتم الالتزام فيها بالقواعد ، أما الذين لايلتزمون بالقواعد فإنهم سيعرضون أنفسهم للعزلة ".

وأشار المفوض السامى الاسترالى إلى أن بلاده تؤيد بقوة رئاسة الهند لمجموعة العشرين لأنها تدرك أهمية تحقيق نمو مستدام عبر أنحاء العالم ، وأن الهند تركز على تحقيق هذا الهدف ولذلك فإن استراليا تعمل بجدية لمساعدة الهند على تحقيق ذلك .