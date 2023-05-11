بـ 4 مبادئ.. الصين تضع الأساس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

قال وزير الخارجية الصيني، تشين قانج، اليوم الخميس، إن البكين ستسترشد بمبادئ الرئيس الصيني، شي جين بينج، في حل الأزمة الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع في باريس مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف قانج في بيان على موقع وزارة الخاصة الصينية على الإنترنت، أن الرئيس الصيني وضع أربعة مبادئ يجب احترامها والتي تعتبر نقطة البداية التي سيتخذ الجانب الصيني من خلالها موقفا بشأن الأزمة الأوكرانية ويتخذ تدابير لحلها.

وأشار إلى أن المبادئ الأربعة هي احترام السيادة والامتثال لميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة مخاوف كل جانب واستخدام الطرق السلمية لحل النزاع.‏

‏وأكد أن بكين ستبذل جهودا لحل القضية الأوكرانية بالوسائل السياسية، على أساس التواصل المستمر مع كل طرف من الأطراف المعنية، متعهدا بأن الصين ستواصل لعب دور بناء من أجل ذلك.