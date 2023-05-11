قام السفير د. حازم فهمى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية برفقة سفراء الدول اللاتينية، بزيارة عمل إلى مدينة الفيوم يوم 10 مايو الجاري، والتي شملت الالتقاء بالدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حيث استعرض جهود الدولة في مجال التنمية الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تطرق إلى تشجيع الدولة للتوسع في الصناعات اليدوية المصرية، فضلاً عن مشروعات "الفيوم الجديدة" وتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وتضمنت الزيارة كذلك تفقد قرية تونس النموذجية، ومدرسة الخزف والفخار بالقرية، بمشاركة المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتم استعراض أنشطة الجهاز لدعم المشروعات الخاصة بالشباب في إطار جهود الدولة ومؤسساتها في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر تشجيع الصناعات الوطنية بغرض التصدير.

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم