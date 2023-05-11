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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمدينة الأقصر

صدى البلد

شنت مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وفرع الأقصر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تحت إشراف جابر البدري عبد ربه مدير فرع الهيئة بالمحافظة، بتشكيل لجنة لشن حملة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمدينة الأقصر، وذلك للتأكد من التزامها بإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.


وقامت الحملة بمتابعة التزام أصحاب وحدات الطعام المتنقلة بإشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتاكد من وجوب تسجيل هذه الواحدت بهيئة سلامة الغذاء، حيث أنه لا يسمح بأي منشآت لوحدات الطعام المتنقلة بالترخيص من المحافظة إلا بعد حصولها على شهادة من هيئة سلامة الغذاء، كما أنه لا يجوز مخالفة الوحدات لقرار مجلس إدارة الهيئه القومية لسلامة الغذاء رقم 3 لسنه 2019 والخاص بشأن الاشتراطات الفنية لوحدات الطعام المتنقل، كما قامت الحملة برصد عدد من المخالفات داخل الوحدات المتنقلة .

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ومن جانبه أكد الدكتور علي الشرابي، منح مهلة (١٥) يوماً للوحدات لتوفيق أوضاعها وإستيفاء جميع إشتراطات هيئة سلامة الغذاء والبيئة، لافتاً إلى قيام  اللجنة بالأستمرار في أعمالها وتنفيذ حملات دورية على كافة المنشآت الغذائية حرصا على سلامة المواطنين.

 

ياتى ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات والمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من التزام أصحابها باشتراطات سلامة الغذاء لإنتاج وتداول غذاء صحى وآمن للمستهلك .

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