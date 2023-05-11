الأهلي يواجه الاتحاد في ثاني لقاءات نهائي دوري السوبر للسلة

يخوض، الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الخميس، عندما يلتقي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة، ويسعى الفريق إلى الفوز بها، ومواصلة العروض القوية في البطولة.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب، والأدوار المطلوبة من الجميع خلال اللقاء.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد افتتح سلسلة الدور النهائي بالفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-62.