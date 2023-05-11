فرج يطيح بعسل وعبدالجواد يقسو على الشوربجي في بطولة العالم للإسكواش

نجح كل من علي فرج وكريم عبد الجواد في التأهل لنهائي بطولة العالم للإسكواش، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

وحقق علي فرج المصنف الرابع على البطولة الفوز على موطنه مصطفى عسل المصنف الأول على البطولة بنتيجة (3-1) بعد مباراة استمرت لمدة 55 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (11-5) (11-8) (11-13) (11-2).

بينما نجح كريم عبدالجواد المصنف ال 17 على البطولة في التغلب على الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث على البطولة بنتيجة (3-2) في مباراة استغرقت 74 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (10-12) (11-5) (7-11) (11-8) (11-7).

ومن المقرر أن يلتقي الليلة علي فرج حامل اللقب مع مواطنه كريم عبد الجواد في دور النهائي.