ندوة حول مرحلة التنمية والبناء بسيناء تنظمها جمعية حقوق المرأة

نظمت جمعية حقوق المرأة بالمساعيد ، محافظة شمال سيناء ، عدد من الفعاليات لأعضاء الجمعية ،للتوعية بأهمية التنمية والبناء ،لمناطق شمال سيناء ، وحملات التوعية بخطورة التلوث ، برئاسة سوسن حجاب رئيس الجمعية .

حيث نظمت ندوة حول استقرار الأوضاع في شمال سيناء وبدء مرحلة التنمية والبناء اليوم الخميس، تحدث فيها سمير فارس مدير عام سابق بالتربية والتعليم وتناول تاريخ سيناء وجغرافيتها وأهمية مواقعها ومواردها الطبيعية خاصة الثروات التعدينية والمعدنية التي تتيح إقامة مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل أمام شباب الخريجين.

لا للبلاستيك:

كما نظمت الجمعية ، ندوة توعوية حول حملة "لا للبلاستيك" التى ينفذها المكتب العربى للشباب والبيئة بالمشاركة مع وزارة البيئة والجمعيات الأهلية ، تحدث فيها دكتور بهاء الدين بدوى داود، عضو الجمعية والمتخصص فى الإرشاد الزراعي المتعلق بالمعارف والاتجاهات البيئية .

حضر الفعاليات سوسن حجاب رئيسة مجلس إدارة الجمعية ومهندسة نجلاء رئيسة حى المساعيد و محمود الشعراوي كبير مذيعين بإذاعة شمال سيناء المحلية ورجال اعمال ، وأعضاء ورواد الجمعية.

