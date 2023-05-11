النشرة الدينية..هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة ؟..حكم جلوس المرأة بشعرها أمام شقيق زوجها..مش بعرف أدعي ربنا بدعوات منمقة ماذا أفعل؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة؟.. شاهد رد علي جمعة
حكم جلوس المرأة بشعرها أمام شقيق زوجها أو زوج أختها
أنتظر الفجر ولكن قبل الأذان يغلبني النوم فهل عليّ إثم ؟
مش بعرف أدعي..ردد كلمات بسيطة علمها النبي للسيدة عائشة فيها كل الخير
هل المتصدق عن الميت له ثواب الصدقة؟
هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟
هل يجوز لمن فاته صلاة الضحى أداؤها بعد الظهر.. لجنة الفتوى تجيب