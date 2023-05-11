دعاء لحفظ الجنين التوأم..اللهم ارزقني بهم واكتبهم عندك من السعداء في الدارين

دعاء لحفظ الجنين التوأم، في الشرع الشريف لا يوجد دعاء لحفظ الجنين التوأم، لكن يستحب للمسلم أن يدعوا بما يريد ويتمنى من قلبه، مع العلم أن الحسد والعين ضمن الامور اتي ذكرها القرآن الكريم، وحذر المسلمين من الحسد.



وفي السطور التالية كلمات يستعين بها المسلم في دعاء لحفظ الجنين التوأم اللهم يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك بحق مريم وبحق اسمك الاعظم أن ترزقني توأما وذرية بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.



-اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فرداً وانت خير الوارثين ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.

- اللهم إني أسألك بإيماني بك وتصديقي برسلك ،، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ،، رب هب لى من لدنك توأما .. رب هب لي من الصالحين .. رب هب لي توأما .. رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين .. رب ذرية نرزق برها.

-قال تعالى – وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. [طه:131]

قال تعالى – وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِاللّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً . :الكهف:39]

قال تعالى – سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلًا . الفتح : 15

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته، يوجد العديد من الأدعية المستحب قولها لكل أم تدعوا لحفظ الجنين، ويجب على المسلم أو المسلمة أن يدعوا بيقين أن الله سيستجيب، وعليه إخلاص النية لله عز وجل، وهناك دعاء أحد الأنبياء بالذرية وهو ما ورد عن سيدنا زكريا في سورة مريم زكريا ربِّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، ورزقه الله عز وجل بسيدنا يحيي، وفيما يلي دعاء لحفظ الجنين وتثبيته.

وتقول الأم في دعاء حفظ الجنين وتثبيته اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه ، واجعله مطيعًا لربه ، بارًّا بوالديه ، متعاونًا مع إخوته ، نافعًا لأمته ، زخراً للإسلام والمسلمين.

- اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة ، ومن كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين لامّة ، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافي كامل الخلقة ، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه ، وسهّل حمله ومخرجه ، واجعله قرّة عين لي ولوالده ، واجعله من عبادك الصّالحين. اللهم اني اسألك انت يارزاق يارزاق يارزاق ياوهاب ياوهاب ياوهاب وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين

-إلهي يا فعال لما تريد، يا معطي يا كريم، يا مجيب دعوة المضطر، يا ذا العرش العظيم، أسألك يا الله أن ترزقني الذرية الصالحة، وأن تقر عيني بالحمل في هذه الأيام المباركة. ربي يا حليم يا كريم، يا ذا العرش العظيم، لا إله أنت، يا خالق السموات والأرض

-اللهم ارزقني ولداً صالحاً، اللهم ارزقني ولداً تقر به عيني.

-اللهم بكرمك وقدرتك حقق مطلبي وما ذلك عليك بعزيز.

-اللهمّ إنّي أسألك أن تتمَّ علي نعمتك، وتجبرَ خاطري، وتكرمني بتحقيق أمنيّتي، وتهبني من رحمتك أولاداً من الذكور صالحين.

اللهم يا من تسمع صوتي وكلامي، وتعلم بحالي، أجب دعوتي، يا أرحم الراحمين.

اللهم ليس لي غيرك ربٌّ أدعوه، ولا إلهٌ غيرك أرجوه، فأدعوك بأسمائك الحسنى كلّها، وصفاتك العلى، وباسمك الأعظم الذي إذا دُعيتَ به أجبت، والذي إذا سُئلتَ به أعطيت، أن تتفضّل عليَّ برحمةٍ من عندك، وتُقدِّر لي في القريب العاجل، رزق الحمل بتوأمين ذكور، وأكون أمّاً صالحةً لهما، كما تحبّ وترضى، يا أرحم الراحمين.



دعاء الحمل

دعاء الحمل هو واحد من اهم الأدعية التي يحتاجها الكثير من المسلمين لأن الأبناء رزق قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويستحب الإلحاح في الدعاء واستغلال الأوقات المستجاب فيها الدعاء في الحديث عن أبي هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عليه الصلاة والسلام- قَالَ: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه). "أخرجه البخاري"تكرار دعاء الحمل أمر مطلوب وعلى المسلم والمسلمة ألا ييأسوا ولايقنطوا من رحمة الله ، وأن يرضوا بقضاء الله وقدره في كل الأحوال.

- ربي إني أسالك يا وهاب يا رزاق، أن ترزقني ذرية صالحة، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا تذرني فردًا يا الله فأنت وحدك خير الوارثين، وأسألك يا الله أن لا تحرمني الذرية الصالحة الطيبة، فأنت سامع الرجاء ومجيب الدعاء.

- أدعوك يا الله بعظيم أسمائك الحسنى، أن تعلمني ما لم أعلمه، وأن تغفر لي وأن تعفو عني وترحمني، وأن تهبني وترزقني ذرية صالحة تقر بها عيني.

اللهم يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك بحق مريم وبحق اسمك الاعظم أن ترزقني توأما وذرية بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فرداً وانت خير الوارثين ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم إني أسألك بإيماني بك وتصديقي برسلك ،،

-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

-اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

-اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ.

-لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

-ما أصاب عَبْدًا هَمٌّ ولا حُزْنٌ فقال: اللَّهمَّ إنِّي عَبْدُك، ابْنُ عَبْدِك، ابْنُ أَمَتِك، ناصِيَتي بيَدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ قَضاؤكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيْتَ به نفْسَك، أو أنْزَلْتَه في كِتابِك، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خلْقِك، أو اسْتَأْثَرْتَ به في عِلْمِ الغَيبِ عِندَك؛ أنْ تَجعَلَ القُرآنَ العظيمَ رَبيعَ قَلْبي، ونُورَ صَدْري، وجَلاءَ حُزْنِي، وذَهابَ هَمِّي.

-يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ.

-اللهم يا سامع الدعاء، ويا مجيب المضطر إذا دعاه، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم متّع روحي وفرّح قلبي بالذرية الصالحة الطيبة. اللهم أنت سبحانك المعطي، الكريم، السميع، البصير، القادر، القدير، انت الرحمن، الرحيم، الجبار، الحي، القيوم، ذو الجلال والإكرام، اللهم أسألك بقدرتك اللي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليّ بالذرية الصالحة، وأن تفرحني بالإنجاب يا أرحم من سُئل، وأكرم من أجاب. اللهم يا فعّالاً لما تريد، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم أسالك الذرية الصالحة الطيبة.

-اللهم ارزقني بهم واكتبهم عندك من السعداء في الدارين، يا رب العالمين.

-ربّ لك الحمد بأن رزقتَني ووهبتَني بناتي، قرّة عيوني، يا ودود، يا ودود، يا رحمن، يا رحيم.