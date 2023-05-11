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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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احذر هذه الأعراض تدل على إصابة ابنك الصغير بالاكتئاب | فيديو

أعراض الأكتئاب عند
أعراض الأكتئاب عند الأطفال

أكد الدكتور نور أسامة استشاري الطب النفسي، أن الاكتئاب حالة مزاجية تسبب الحزن الدائم.

مضيفاً أن إضطراب المزاج يكون بسبب التعرض لموقف عارض، و يكون الحزن به لفترة مؤقتة.


وأضاف نور أسامة أثناء استضافته مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr"أن الإكتئاب يٌشخص كمرض نفسي، مؤكداً أن الاكتئاب يسيطر على إنفعالات وتفكير ومشاعر وتصرفات الشخص المصاب به.

 استشاري الطب النفسي: السمنة المفرطة من أعراض الاكتئاب


تابع:"إذا استمر الحزن أكثر من أسبوعين، يجب الذهاب إلى طبيب نفسي، ويمكن  لصدمة إنفصال الاب والام ، أو العنف المستمر في المنزل، والتنمر وضعف الشخصية، أن تعرض الأطفال إلى الإصابة بالاكتئاب".

وأشار نور أسامة إلى أن هناك عدة أعراض قد تكون إنذارا على اصابة الاطفال بالاكتئاب، التي من ضمنها: عزلة الطفل، وإصابته بالإمساك لفترات طويلة، والسمنة المفرطة أو النحافة الشديدة، العدوانية، وتأخر الدورة الشهرية عند الفتيات.

 

 

 

 

الإكتئاب الامساك اعراض نور أسامة مرض نفسي

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