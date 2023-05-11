عملية تخريبية تتسبب في تسرب النفط بمنطقة الأمازون الإكوادور.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد عملية تخريبية تتسبب في تسرب النفط في منطقة الأمازون في الإكوادور.

وأوضحت أنه تعرض خط أنابيب نفطي تابع للقطاع العام في الإكوادور لعملية "تخريبية"، مما تسبب في تسرب النفط في نهر في حوض الأمازون، وفقًا لشركة بتروإكوادور الوطنية.

وأشارت إلى أن شركة بتروإكوادور الوطنية قالت إن خط أنابيب نفطي تابع للدولة في الإكوادور تعرض لعملية "تخريب"، مما تسبب في تسرب النفط في نهر في حوض الأمازون.

وأوضحت الشركة في بيان إن عملية "التخريب" متعمدة، وهي قريبة من مسطح مائي على نظام خطوط الأنابيب بضواحي لاغو أغريو شرق البلاد، دون أن تحدد حجم الكمية المتسربة من النفط. وحسب الشركة فقد تمت السيطرة على الوضع بعد تعليق مؤقت لعملياتها وحشد مختصين لاحتواء التسرب وتنظيف المكان.