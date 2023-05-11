عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوبك تعلن إبقاءها على توقعها بعدم تغير نمو الاقتصاد العالمي للشهر الثالث

منظمة الأوبك+
منظمة الأوبك+

أعلنت منظمة "أوبك+" البقاء على توقعاتها للطلب ونمو الاقتصاد العالمي في 2023 دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.
 

وقالت منظمة الأوبك+ إنها تبقي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بـ2023 في تقرير مايو عند 2.6% عند نفس مستوى أبريل الماضي، وتتوقع نمو الطلب بنحو 2.3 مليون ب/ي في 2023 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

كما أوضحت الأوبك+ أبقائها على التوقعات بعرض النفط من خارج المنظمة في شهر مايو لعام 2023 كما هي في تقرير إبريل عند 1.4 مليون ب/ي.

كما خفضت أوبك+ تقديراتها للمخزونات النفطية التجارية عالميا في تقرير مايو بنحو 32 مليون برميل إلى 2.81 مليار برميل.

وأضافت المنظمة أن المخزونات النفطية التجارية في مارس تحت متوسط الخمس سنوات بنحو 34 مليون برميل.

وأوضحت أوبك أن الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز خارج المنظمة ارتفع بنحو 72 مليار دولار في 2022 إلى 431 مليار دولار، مضيفة أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع في 2023 بدعم من النرويج والبرازيل وكندا والولايات المتحدة.

كما سيرتفع الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز خارج المنظمة سيرتفع بنحو 10% في 2023.

 وأوضحت أن معدل استثمار الشركات النفطية في 2022 إلى النقد الموجود كان متدنيا رغم الأرباح الصحية لها.

وأختتمت الأوبك تصريحاتها بأن دول تحالف المنظمة ستواصل مراقبة تطورات الأسواق لما تبقى من العام لضمان سوق متوازنة ومستقرة

اقتصاد العالم 2 مليون الإنفاق الرأسمالي الخمس سنوات الولايات المتحدة المخزونات النفطية كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ترشيحاتنا

هانى الناظر يحذر من الأنفعال مع الأخبار والترندات

وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة

بعد استهداف منزله.. استشهاد القيادي في حركة الجهاد أحمد أبو دقة

مدرب بروكسي: خسرنا أمام الزمالك بظلم تحكيمي.. وكان لينا ضربتين جزاء

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ