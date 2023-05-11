أوبك تعلن إبقاءها على توقعها بعدم تغير نمو الاقتصاد العالمي للشهر الثالث

أعلنت منظمة "أوبك+" البقاء على توقعاتها للطلب ونمو الاقتصاد العالمي في 2023 دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.



وقالت منظمة الأوبك+ إنها تبقي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بـ2023 في تقرير مايو عند 2.6% عند نفس مستوى أبريل الماضي، وتتوقع نمو الطلب بنحو 2.3 مليون ب/ي في 2023 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

كما أوضحت الأوبك+ أبقائها على التوقعات بعرض النفط من خارج المنظمة في شهر مايو لعام 2023 كما هي في تقرير إبريل عند 1.4 مليون ب/ي.

كما خفضت أوبك+ تقديراتها للمخزونات النفطية التجارية عالميا في تقرير مايو بنحو 32 مليون برميل إلى 2.81 مليار برميل.

وأضافت المنظمة أن المخزونات النفطية التجارية في مارس تحت متوسط الخمس سنوات بنحو 34 مليون برميل.

وأوضحت أوبك أن الإنفاق الرأسمالي على النفط والغاز خارج المنظمة ارتفع بنحو 72 مليار دولار في 2022 إلى 431 مليار دولار، مضيفة أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع في 2023 بدعم من النرويج والبرازيل وكندا والولايات المتحدة.

كما سيرتفع الإنفاق الرأسمالي على مشاريع النفط والغاز خارج المنظمة سيرتفع بنحو 10% في 2023.

وأوضحت أن معدل استثمار الشركات النفطية في 2022 إلى النقد الموجود كان متدنيا رغم الأرباح الصحية لها.

وأختتمت الأوبك تصريحاتها بأن دول تحالف المنظمة ستواصل مراقبة تطورات الأسواق لما تبقى من العام لضمان سوق متوازنة ومستقرة