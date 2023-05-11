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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري السابق : المياه حق للجميع ومسئوليتهم أيضا

الدكتور حسين العطفي
الدكتور حسين العطفي وزير الري السابق

قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن الحكومة  المصرية ممثلة في الوزارات المعنية سواء وزارة الري ووزارة المالية ووزارة الإسكان جعلت موضوع المياه من أهم أولوياتها ، ورؤية  مصر 2030 يوجد بها كيفية التعامل مع قضايا المياه.

وأضاف حسين العطفي ل"صدى البلد"  أن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه مرة وإثنان لسد الفجوة المائية مع ترشيد الإستخدامات في كل القطاعات سواء المنزلي أو الصناعي وفي الزراعة الحديثة والمحاصيل التي لا تستخدم مياها كثيرة.

الوعي بقضايا المياه أمن قومي

وطالب بأن نزيد الوعي بقضايا المياه لأنه أمن قومي لأن المياه حق للجميع ومسئولية الجميع أيضًا، ومن أهم المشروعات التي قامت  بها مصر لسد الفجوة محطات معالجة مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر ولدينا تجارب في سيناء في حصاد الأمطار والسيول وشحن مياه الخزانات وإعادة استخدام المياه لصالح المجتمع.

وتابع أن من أهم محطات معالجة الصرف الزراعي وإعادة  استخدامها  مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم ، ومحطة مصرف بحر البقر التي دخلت موسوعة جينيس بطاقة 6,6 مليون متر مكعب في اليوم .

حسين العطفي وزير الري المياة ترشيد الإستخدامات محطات معالجة

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