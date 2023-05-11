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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخبوزات الضفيرة الشهية | بالسمسم وحبة البركة

صدى البلد

يحب الكثير من الأطفال والكبار تناول مخبوزات الضفيرة بسبب شكلها الجذاب ولكن عند إضافة بعض الحبوب لها مثل اليانسون وحبة البركة والسمسم تصبح ذات قيمة غذائية أكبر.

نعرض لكم طريقة عمل مخبوزات الضفيرة بالسمسم وحبة البركة والشمر وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي 
 

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مقادير مخبوزات الضفيرة 

3 كوب دقيق 
ربع كوب زيت 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
لبن للعجن 
1 ملعقة كبيرة سكر 
رشة ملح 
سمسم 
شمر 
ينسون 
كمون 
حبوب سمسم 
حبة البركة 
الوجه:
لبن بودرة 
القليل من الماء


طريقة عمل مخبوزات الضفيرة 


* ضعي الدقيق  فى العجان أو بولة كبيرة وأضيفي الشمر واليانسون والشمر وحبة البركة

* اعجنى المكونات جيدا ثم ضعي اللبن البودرة ثم يضاف الكمون والسمسم  ورشة ملح  ورشة سكر ولبن سائل واعجني جيدا 

* غطي العجينة واتركيها حتى تختمر فى مكان دافئ ثم ادهني يديك بالزيت وقومى بتشكيل العجينة على هيئة أصابع طويلة مبرومة  واصنعى منها الضفائر بالحجم الذي ترغبي فيه.

*اتركيها حتى تختمر ثانية، وبعد ذلك ادهني الوجه بلبن البودرة المذاب فى الماء “ حب الرغبة” وادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج ثم اخرجي مخبوزات الضفيرة فورا حتى لا تحترق أو تأخذ لون بني
 

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