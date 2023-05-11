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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، إن الرشقة الصاروخية التي أطلقت من غزة أسفرت عن سقوط صاروخ على منزل في رحوفوت جنوب تل أبيب.

وأكد الجيش الإسرائيلي منذ قليل، أن صفارات الإنذار  تدوي في وسط إسرائيل. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وجاءت تلك التحركات الفلسطينية بعد استهداف قوات الاحتلال لمنزل أحمد أبو دقة باستخدام طائرة مسيرة، ما أسفر عن استشهاده.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أُطلق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل.

وجاءت تلك الغارات الإسرائيلية ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية ما يقرب من 500 صاروخ نحو تل أبيب، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت أن سلاح الجو ألقى مئات القنابل على أهداف في قطاع غزة، وتم توجيه ضربات قاسية على أماكن إطلاق الأسلحة والصواريخ للجهاد بغزة، وتم استهداف مئات المنصات، موضحا أن المقاومة استهدفت إسرائيل الأربعاء بـ 400 صاروخ على مدن الجنوب ووسط إسرائيل.

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