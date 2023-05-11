البنك الأوروبي: كرواتيا تمتلك قدرة رياح بحرية هائلة تنافس مثيلتها في أوروبا

أفاد تقرير حديث ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن كرواتيا تمتلك قدرات رياح بحرية تصل إلى 25 جيجاوات، بما يمكن أن يتجاوز قدرتها الحالية للطاقة المتجددة البرية بجانب قدرتها على منافسة طاقة الرياح البحرية بأكملها في أوروبا.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن التقرير أعده خبراء كرواتيون بتنسيق من اتحاد مصادر الطاقة المتجددة في كرواتيا بهدف تحديد المناطق المناسبة لتوليد الطاقة المتجددة في البحر الأدرياتيكي.

وأضاف التقرير أن كرواتيا تمتلك أكثر من 29 ألف كيلومتر مربع من المناطق البحرية المتاحة لمشاريع الطاقة المتجددة، بما يشمل الرياح البحرية ومحطات الطاقة الكهروضوئية العائمة، كما يحتوي شمال البحر الأدرياتيكي على مناطق منخفضة التأثير قادرة على دعم ما يصل إلى 25 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية.

وسلطت فيكتوريا زينشوك مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوروبا الوسطى الضوء على التأثير المحتمل لتلك القدرات على كرواتيا، حيث قالت إنه ينبغي على زغرب اغتنام هذه الفرصة لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى المتوسط إلى الطويل، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لدعم كرواتيا من خلال التعاون التقني والتمويل، إلا أنه من الضروري أن تجري البلاد المزيد من الاستثمارات والإصلاحات التنظيمية وإشراك المجتمع.

ويقدم التقرير أيضًا توصيات بشأن الاستخدام الأمثل لإمكانات الطاقة المتجددة البحرية في كرواتيا، بما يتضمن تطوير خطة بحرية وطنية، ودمج المناطق المحددة في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، وتنفيذ مخطط البيع، والمشاركة مع أصحاب المصلحة المحليين، بجانب إعادة التخطيط لاستغلال حقول الغاز البحرية وأحواض بناء السفن الحالية بطرق أكثر فائدة.

