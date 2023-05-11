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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار.. قرارات جديدة من وزير الاقتصاد الإيراني بشأن السعودية

صدى البلد

رحب وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، بزيادة العلاقات مع السعودية، مؤكدا، أن الاتفاق سيزيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين البلدين.

 

وقال إحسان خاندوزي في تصريحات لشبكة "الشرق" اليوم، إنه  يتوقع التوصل لاتفاق جيد مع السعودية بشأن القدرات الإيرانية في التقنيات الحديثة.

 

وأعرب عن توقعاته لتعزيز وتطور نسب الاستثمار بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة صينية.

ووصل وزير الاقتصاد الإيراني العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد اقتصادي، حيث سيجري الجانبان اجتماعات ثنائية علي هامش اجتماع البنك الإسلامي للتنمية.

 

استئناف الرحلات الجوية

أعلن على رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة، في وقت سابق، أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وإيران، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وقال عنايتي، إنه بناء على اتفاقية النقل الجوي بين طهران والرياض تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين البلدين.

 

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وقع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبداللهيان، على بيان مشترك خلال لقائهما في بكين، تضمن الاتفاق على إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد.

 

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، بأنه في ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين في مارس الماضي بشأن استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، أكد الجانبان خلال المباحثات، أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

البنك الاسلامي للتنمية الاقتصاد الإيراني العاصمة السعودية الرياض البنك الأسلامي السعودية وإيران

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