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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

‎رئيس مستقبل وطن وأمين التنظيم يشهدان ختام الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات الحزب

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

اختتم حزب مستقبل وطن، فعاليات الملتقى التدريبى، لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، رئيس مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم.

 

‎وجاء ذلك، بمشاركة كافة قيادات وأعضاء ونواب الحزب، والأمناء والأمناء المساعدين وأمناء التنظيم، بجميع المحافظات. 

وفي كلمته، قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر لكافة قيادات الحزب والقائمين على الملتقي، والمشاركين من جميع المحافظات، مشيدًا بحالة الحراك داخل الحزب، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود، من خلال العمل الحزبي والتنظيمي والجماعي.

 

‎وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بحالة الألفة والتقارب داخل حزب مستقبل وطن، قائلًا "أفخر بوجودي معكم"، مطالبًا كافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، بإعلاء المصلحة العامة والوطنية، بالعمل الحزبي والتنظيمي الجماعي، بالنظر للمسؤولية الوطنية الضخمة في ظل الظروف الراهنة، والتحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا، لدور الحزب في مساعدة الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية، للتخفيف على المواطنين.

 

‎وتناول الملتقى التدريبي، والتي نظمته أمانة التدريب والتثقيف، برئاسة النائب أحمد الجندي،
‎ أمين التدريب والتثقيف بالحزب، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، وذلك تحت إشراف ومشاركة وإدارة الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب.

 

‎وفي نهاية الملتقى، قام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بتسليم شهادات التقدير، للقائمين على الملتقى، وكذلك للمشاركين والحضور.

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حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ العمل الحزبي التحديات الاقتصادية العالمية

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