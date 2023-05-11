وزير الشباب يطالب نائبة الوفد بتقديم مستندات فساد مديرية الرياضة بالمنوفية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين ، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتور ة شيرين طايل عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية بشأن وجود مجاملات في بعض تعيينات مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية وتغاضى وزارة الشباب والرياضة عن الفساد الإدارى، رغم قيام لجنة من الوزارة بإصدار تقرير بالأداء السيئ لبعض القيادات، رغم وجود كوادر تستطيع تحمل المسئولية والنهوض بقطاع الشباب فى المحافظة، إضافة إلى سياسة الوزارة فى عدم متابعة تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٥٢٠ بتاريخ ٢٩ بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ والذى تضمن إحالة بعض الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحلها وإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة، ومن ضمنها مركزا شباب قويسنا وتلا وبالفعل قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بحل مجلس إدارة مركز شباب تلا وتم التقاعس عن حل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وعدم إحالة المخالفه للنيابة العامة.

وتساءلت "طايل" عن معايير إختيار قيادات الشباب والرياضة بالمحافظات وكان طلبها منبثقا من كثرة المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام بمراكز الشباب والنوادى الرياضية وهى ممهورة بالوثائق والمستندات ومنها مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات وإغفال قرارات الوزير ومنها إحالة مركز قويسنا للنيابة العامة بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما أشارت النائبة إلى كثرة المخالفات فى الاستثمار الرياضى وعدم الأمانة فى العرض على الوزير.

وطالبت النائبة الوزير بالنظر فى قيادات المديرية كما صرحت بتقديم المستندات اللازمة.

وأعرب د. أشرف صبحى عن احترامه وتقديره لطلب الإحاطة وأشار إلى أهميته البالغة وطالب النائبة بزيارة الوزارة لعقد جلسة لمناقشة ما لديها من مستندات وأدلة على سوء أداء المديرية بمحافظة المنوفية.

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