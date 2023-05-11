بكرش.. محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم أبو نسب

شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة كوميدية من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهر إمام بـ "كرش" وعلق على الصورة قائلا: "استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب اوي علشان يوصلها.. قريبا إن شاء الله في جميع السينمات".

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

خالد سرحان ينفى مشاركته فى أبو نسب

ونفي الفنان خالد سرحان فى تصريحات خاصة ما تردد فى بعض المواقع الالكترونية عن مشاركته فى بطولة العمل السينمائي الجديد الذى يلعب بطولته محمد عادل إمام أبو نسب.





أخر أفلام محمد عادل إمام

وكان أخر أعمال محمد عادل إمام فى السينما كان فيلم عمهم والذى تخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنية.





محمد إمام يشكر جمهوره

وحرص إمام على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد تخطى فيلمه حاجز الـ50 مليون جنيه وكتب إمام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله .. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر.



وأضاف إمام: شكراً لكل واحد قطع تذكرة و دخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات و المواقع الإلكترونية .. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.