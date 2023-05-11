نائب: تنسيقية شباب الأحزاب تهتم بتعريف المواطنين بالحوار الوطني

‏قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني في شهر أبريل الماضي وتنسيقية شباب الأحزاب اشتغلت على أغلب المحاور وأغلب الموضوعات التي كانت مطروحة للنقاش على الأرض.

وتابع محمد عزمي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب ذهبت إلى الجامعات المختلفة الأهلية والخاصة والعامة في جلسات وفي حوار مفتوح مع الشباب ومع الطلبة لرؤية مشاكلهم، ونواب التنسيقية عملوا جلسات في دوائرهم المختلفة مع المواطنين لمعرفة أفكارهم ومشاكلهم وأطروحاتهم وهذا هو ما ستقدمه تنسيقية شباب الأحزاب وهي المادة التي جمعتها من خلال كل هذه الجلسات واللقاءات.

الأنشطة الطلابية

ونوه أنه كان هناك مناقشات واسعة قد شارك فيها بنفسه فيما يخص الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن الشباب في الجامعات قدموا مقترحات ممتازة وتستطيع أن تنقل الأنشطة الطلابية نقلة ممتازة وتنسيقية شباب الأحزاب عملت على تجميع الأفكار والأطروحات من الشارع المصري الفترة الماضية حتى يتم تقديمها داخل جلسات الحوار الوطني، وبالأخص أيضا المحور السياسي وكان هناك اهتمام خاص بالمحور السياسي عن طريق المنتديات الداخلية.