عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: تنسيقية شباب الأحزاب تهتم بتعريف المواطنين بالحوار الوطني

النائب محمد عزمي
النائب محمد عزمي

‏قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني في شهر أبريل الماضي وتنسيقية شباب الأحزاب اشتغلت على أغلب المحاور وأغلب الموضوعات التي كانت مطروحة للنقاش على الأرض.

 

وتابع محمد عزمي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب ذهبت إلى الجامعات المختلفة الأهلية والخاصة والعامة في جلسات وفي حوار مفتوح مع الشباب ومع الطلبة لرؤية مشاكلهم، ونواب التنسيقية عملوا جلسات في دوائرهم المختلفة مع المواطنين لمعرفة أفكارهم ومشاكلهم وأطروحاتهم وهذا هو ما ستقدمه تنسيقية شباب الأحزاب وهي المادة التي جمعتها من خلال كل هذه الجلسات واللقاءات.

 

الأنشطة الطلابية

 

 ونوه أنه كان هناك مناقشات واسعة قد شارك فيها بنفسه فيما يخص الأنشطة الطلابية، مؤكدا أن الشباب في الجامعات قدموا مقترحات ممتازة وتستطيع أن تنقل الأنشطة الطلابية نقلة ممتازة وتنسيقية شباب الأحزاب عملت على تجميع الأفكار والأطروحات من الشارع المصري الفترة الماضية حتى يتم تقديمها داخل جلسات الحوار الوطني، وبالأخص أيضا المحور السياسي وكان هناك اهتمام خاص بالمحور السياسي عن طريق المنتديات الداخلية.

الحوار الوطني محمد عزمي تنسيقية شباب الاحزاب الانشطة الطلابية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

ترشيحاتنا

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

الجيش الأوكراني يستخدم أسلحة كيماوية في زابوريجيا .. تفاصيل

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ