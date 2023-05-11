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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيدات يد الأهلي يخسر أمام أول أغسطس الأنجولي ببطولة كأس الكؤوس

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، في إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة الفريق بنتيجة 38-30.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، ضمن منافسات البطولة.

وتضم المجموعة الثانية (سيدات): أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

 

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق أول أغسطس الأنجولي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة أول أغسطس

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