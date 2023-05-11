نجم الأهلي السابق يوجه رساله تحذيرية بشأن مواجهة الترجي

أكد عادل عبد الرحمن ، نجم الأهلي الأسبق ، أن نبيل معلول المدير الفني للترجي التونسي يدرك تماماً قوة الفريق الأحمر قبل لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار عبد الرحمن عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن معلول مدرب قدير ويملك خبرات طويلة وهو الأمر الذي يجعل المواجهة ليست سهلة بكل المقاييس.

وحذر عبد الرحمن من نغمة تراجع نتائج الترجي خاصة أن الفرق الكبرى تستطيع أن تحقق نتائج طيبة وتستعيد توازنها والفصل بين البطولات.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الترجي لديه الدوافع أيضاً للتتويج بلقب دوري الأبطال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية وإنعاش خزائنه المالية.