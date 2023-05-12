تفاصيل انطلاق العمل عن بعد تجريبيا في وزارة الاتصالات وجهاز التنظيم

يوفر العمل عن بعد على الدولة تكاليف البنية الأساسية التي يحتاجها الموظف في العمل مثل المكاتب والأجهزة، كما تحمي المواطنين من انتشار الفيروسات والتلامس فيما بينهم ومنع الازدحام والتكدس المروري وتقليل التلوث، أما بالنسبة للموظف فيمكنه توفير تكاليف الانتقالات من وإلى جهة العمل ومصاريف أخرى ينفقها خارج المنزل، إضافة إلى توفير الوقت.

أصبح نظام العمل عن بعد شغل المواطنين الشاغل بعد استعراض الحكومة خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالدولة.

استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، إذ تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لنظام العمل عن بعد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي على مجلس الوزراء.



ما هو نظام ألعمل عن بعد؟

هو نظام عمل يؤدي فيه العامل واجباته الوظيفية لمصلحة جهة عمله، وتحت إشرافها، في غير مكان العمل المعتاد بمقرات جهة عمله سواء كان دوام العمل كلياً أو جزئياً، مستخدماً في ذلك وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

وقال استشاري التحول الرقمي الدكتور محمد عزام إن موافقة الحكومة على نظام العمل عن بعد تطور جديد في منظومة عمل الجهاز الإداري بالدولة، وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن مفهوم العمل عن بعد بدأ ينمو منذ ظهور جائحة كورونا، مؤكدًا أنه تجربة جديدة تحتاج لمهارات مختلفة للموظف العام منها مهارات رقمية، ومهارات لمدير الأشخاص الذين يعملون عن بعد لقياس الأداء وتحقيق الأهداف.

فيما أعلن الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، تفاصيل دراسة الحكومة تطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين في الدولة، وقال إن 80% من العمل لا يتطلب التواجد في المكاتب، فهناك تغيرات كبيرة في نظم العمل على مستوى العالم، وذكر الوزير الأسبق، أن تطبيق نظام العمل عن بعد، لبعض العاملين بالدولة تجربة مهمة، و أن الوظائف التي تقدم الخدمات للجماهير لا يمكنها تقديم العمل من البيت، أما الوظائف المساعدة 80% منها يمكنه العمل من البيت، وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن هناك 2 مليون موظف بالجهاز الإداري يمكنهم العمل عن بعد.