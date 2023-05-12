ممثلة شهيرة تفصح عن رجيم خارق ساعدها على التخلص من 30 كيلومن وزنها

تبدو Letitia Dean المعروفة أيضًا باسم شارون ميتشل و البالغة من العمر 56 عامًا على الشاشة أصغر بـ20 عامًا بعد التحول المذهل في إنقاص الوزن .

وفقا لموقع اكسبريس في حين أن الممثلة لم تكشف رسميًا عن طريقة إنقاص الوزن ، فقد تحدثت عن الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية للتخلص من دهون البطن .

أخبرت Letitia ، التي احتلت المركز الرابع ، Closer عن رحلتها لفقدان الوزن: كان وزني يتأرجح صعودًا وهبوطًا. كانت تتبع حميات مثل أتكينز أو أتناول البيض فقط .

وأشارت أنها استطاعت التخلص و فقدان الوزن 30 كيلوجراما من وزنها من خلال اتباع نظام غذائي صارم .

في عام 2008 ، أصدرت Letitia قرص DVD للياقة البدنية يسمى Letitia Dean’s Lean Routine. ثم في العام الماضي ، شوهدت للمرة الأولى بشكل واضح على الشاشة أقل نحافة.

أشارت أنها لا تؤيد حبوب إنقاص الوزن ، على الرغم من الإعلانات الكاذبة المنتشرة على الإنترنت .