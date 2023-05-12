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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممثلة شهيرة تفصح عن رجيم خارق ساعدها على التخلص من 30 كيلومن وزنها

صدى البلد

تبدو Letitia Dean  المعروفة أيضًا باسم شارون ميتشل و البالغة من العمر 56 عامًا على الشاشة  أصغر بـ20 عامًا بعد التحول المذهل في إنقاص الوزن .

وفقا لموقع اكسبريس في حين أن الممثلة لم تكشف رسميًا عن طريقة إنقاص الوزن ، فقد تحدثت عن الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية للتخلص من دهون البطن .

أخبرت Letitia ، التي احتلت المركز الرابع ، Closer عن رحلتها لفقدان الوزن:  كان وزني يتأرجح صعودًا وهبوطًا. كانت تتبع حميات  مثل أتكينز أو أتناول البيض فقط .

وأشارت أنها استطاعت التخلص و  فقدان الوزن  30 كيلوجراما من وزنها  من خلال اتباع نظام غذائي صارم .

في عام 2008 ، أصدرت Letitia قرص DVD للياقة البدنية يسمى Letitia Dean’s Lean Routine. ثم في العام الماضي ، شوهدت للمرة الأولى بشكل واضح على الشاشة أقل نحافة.

أشارت أنها لا تؤيد حبوب إنقاص الوزن ، على الرغم من الإعلانات الكاذبة المنتشرة على الإنترنت .

انقاص الوزن التمارين الرياضية دهون البطن نظام غذائي صارم

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