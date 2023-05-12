أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل



توج فريق نادي بيراميدز لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بدرع الدوري الممتاز في نسخته الأولى بعدما نجح في الظهور بأبهى صورة وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، ليصبح نادي بيراميدز أول فريق في مصر تم تأسيسه لذوي الساق الواحدة، وأول ناد يتوج بلقب الدوري في التاريخ.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على تهنئة أبطال النادي بلقب الدوري الذي حققوه عن جدارة واستحقاق بعدما كان حريصا على حضور مباراة الفوز بالبطولة واحتفل مع الأبطال باللقب الغالي.



الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تلقى اتصالًا من أحد رؤوساء الأندية القطرية، بشأن التعاقد مع حمدي فتحي، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد مع إمام عاشور خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي ألمح إلى إمكانية ضم إمام عاشور، ومن بين السطور في حديثه تؤكد وجود إمكانية لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي".



مرتضى منصور يعلن تسليم النادي إلى وزارة الرياضة

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى رسالة نارية الى وزارة الشباب والرياضة.



وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "مرتضي منصور يعلن عدم الاستمرار في رئاسة نادي الزمالك وتسليم النادي الي وزير الشباب والرياضة".

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة حجازي وبانون للأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام احمد حجازي نجم اتحاد جدة وبدر بانون لاعب الفريق السابق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن حجازي هو كابتن فريق اتحاد جدة ومتألق مع الفريق بشده مشددا أن عودته في الوقت الحالي أمر مستبعد

إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي



كشف إكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب السابق حقيقة رغبة رمضان صبحي نجم بيراميدز في العودة للأهلي مره أخرى.

وأكد اكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بس سي مصر أن هناك بيان انتشر عبر السوشيال ميديا يرغبه رمضان صبحي في الاعتذار للأهلي والعودة للفريق مشددا أن رمضان صبحي لا يمتلك صفحة رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.







الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

كشف أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع يوسف أسامة نجم الفريق لبيراميدز .

وأكد أسامة نبيه في تصريحات ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن يوسف يعاني في الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق مشددا أنه لم يشارك في مباراة كاملة ٩٠ دقيقة مع الزمالك حتي الآن .