بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

توج فريق نادي بيراميدز لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بدرع الدوري الممتاز في نسخته الأولى بعدما نجح في الظهور بأبهى صورة وكتابة اسمه بأحرف من ذهب، ليصبح نادي بيراميدز أول فريق في مصر تم تأسيسه لذوي الساق الواحدة، وأول ناد يتوج بلقب الدوري في التاريخ.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على تهنئة أبطال النادي بلقب الدوري الذي حققوه عن جدارة واستحقاق بعدما كان حريصا على حضور مباراة الفوز بالبطولة واحتفل مع الأبطال باللقب الغالي.

ويضم الفريق بين صفوفه اللاعبين، سيف محمد، وإسلام مجاهد في حراسة المرمى، وإبراهيم قطب وأحمد إبراهيم وأحمد حمدي في الدفاع، وزاهر محمد ومصطفى محمود وياسر البشلي وإبراهيم بدوي ومحمد صالح في خط الوسط، وفارس محمد ومحمد وائل في خط الهجوم.

ويقود الفريق المدير الفني رستم رستم والمدير الإداري أيمن إسماعيل وأدهم بلال المسئول الإعلامي.

وكان نادي بيراميدز أول ناد في مصر يؤسس فريقا من ذوي الساق الواحدة ويمثل لاعبوه القوام الأكبر من تشكيل المنتخب المصري، وكان أول المطالبين بتأسيس الدوري وتأسيس جميع الأندية لفرقها والاهتمام بهؤلاء الأبطال في إطار حرصه ودوره المجتمعي في مصر.

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