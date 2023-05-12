مرتضى منصور يعلن تسليم النادي إلى وزارة الرياضة

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس اداره النادى رسالة نارية الى وزارة الشباب والرياضة.



وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "مرتضي منصور يعلن عدم الاستمرار في رئاسة نادي الزمالك وتسليم النادي الي وزير الشباب والرياضة".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء السبت المقبل الموافق 13 مايو في تمام الساعة 7 مساء

وتذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.