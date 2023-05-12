تقترب من 4 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل فؤاد وأحمد سعد بالسعودية

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد فؤاد وأحمد سعد بالسعودية تذاكر الحفل عبر موقعهم الرسمي بأكثر من فئة مختلفة.



تذاكر الحفل التى طرحت مؤخرا طرحت بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.



فيما طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال والتى توازي بالعملة المصرية ما يقرب من 850 جنيه.



محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيى هذا الحفل يوم 5 مايو إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

ومن المفترض أن يسافر محمد فؤاد وأحمد سعد إلى السعودية يوم 22 من شهر مايو الحالي لعمل البروفات الخاصة بالحفل على أن يتم طرح التذاكر مساء غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاده ابنته

وكان المطرب أحمد سعد قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاد أبنته عاليا داخل منزله وبحضور عدد من أفراد أسرته وبعض المقربين.



وحرص أحمد سعد على نشر مجموعة من الصور التى التقاطها خلال حفل عيد ميلاد أبنته عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهوما جعل الجمهور يتفاعل معه ويقوم بتهنئة أبنته بعيد ميلادها الأول.



علاج محمد فؤاد



ومن ناحية أخرى قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.

محمد فؤاد خس وصغر 20 سنة

وتصدر اسم الفنان محمد فؤاد، ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وتداول صورة حديثة له، بدا فيها مختلفًا تماماً، وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

وتساءل الجمهور عن سبب تغير ملامح محمد فؤاد، وأكد فؤاد أنه خضع لعملية تكميم المعدة من أجل انقاص وزنه وبالفعل ظهر فؤاد فى الفترة الأخيرة بجسم متناسق بعد فقدانه الكثير من وزنه.