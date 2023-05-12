عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تقترب من 4 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر حفل فؤاد وأحمد سعد بالسعودية

بوستر حفل محمد فؤاد
بوستر حفل محمد فؤاد أحمد سعد

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد فؤاد وأحمد سعد بالسعودية تذاكر الحفل عبر موقعهم الرسمي بأكثر من فئة مختلفة.

تذاكر الحفل التى طرحت مؤخرا طرحت بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.

فيما طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال والتى توازي بالعملة المصرية ما يقرب من 850 جنيه.
 

محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيى هذا الحفل يوم 5 مايو إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

 

 ومن المفترض أن يسافر محمد فؤاد وأحمد سعد إلى السعودية يوم 22 من شهر مايو الحالي لعمل البروفات الخاصة بالحفل على أن يتم طرح التذاكر مساء غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة مساء.

 

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاده ابنته 

وكان المطرب أحمد سعد قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاد أبنته عاليا داخل منزله وبحضور عدد من أفراد أسرته وبعض المقربين.

وحرص أحمد سعد على نشر مجموعة من الصور التى التقاطها خلال حفل عيد ميلاد أبنته عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهوما جعل الجمهور يتفاعل معه ويقوم بتهنئة أبنته بعيد ميلادها الأول.
 

علاج محمد فؤاد 


ومن ناحية أخرى قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

 

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.

 

محمد فؤاد خس وصغر 20 سنة

وتصدر اسم الفنان محمد فؤاد، ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وتداول صورة حديثة له، بدا فيها مختلفًا تماماً، وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

 

وتساءل الجمهور عن سبب تغير ملامح محمد فؤاد، وأكد فؤاد أنه خضع لعملية تكميم المعدة من أجل انقاص وزنه وبالفعل ظهر فؤاد فى الفترة الأخيرة بجسم متناسق بعد فقدانه الكثير من وزنه.

حفل المطرب محمد فؤاد أحمد سعد محمد فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

تعرف على حفلات جورج وسوف في أغسطس القادم

كريم وكريم .. شاهد البوستر الأول لفيلم بيت الروبي

بكرش.. محمد إمام يكشف عن فورمة فيلم أبو نسب

حسين فهمي يكشف مفاجآت الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائى فيديو

يا خبر.. أحدث أغنيات حسين الجسمي على اليوتيوب.. فيديو

آخر إصدار.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة من فيلم شوجر دادي.. فيديو

اليوم عرض كيرة والجن في مهرجان جمعية الفيلم

بعد تحت السيطرة .. مفاجأة فنية لـ محمد فراج ونيللي كريم

ترشيحاتنا

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق لجلسة طلب إطلاق سراحه بإسلام أباد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ