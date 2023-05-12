برلماني: استغلال المواد الخام في الصناعة والزراعة قاطرة نمو حقيقية

أشاد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل، مؤكدا أن‭ ‬الفترة القادمة ‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توفير كافة الجهود لدعم قطاعي الصناعة والزراعة ، واللذان يعتبران الوجهة الأساسية‭ل ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وتوفير‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة ، ودفع عجلة الإقتصاد القومي.

وطالب “ المنزلاوى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” الحكومة‭ ‬بوضع‭ ‬أولوية‭ ‬لقائمة‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬للسلع‭ ‬الأجنبية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تصنع‭ ‬فى‭ ‬مصر،فضلا‭ ‬عن‭ ‬منحه‭ ‬كافة‭ ‬الحوافز‭ ‬والامتيازات‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتوطينها‭ ‬محليا.

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وشدد وكيل صناعة الشيوخ على ضرورة متابعة جميع المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية والزراعية ، مؤكدا على أن قطاعى الصناعة والزراعة هما القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.