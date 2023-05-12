أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية باستغلال الثروة المعدنية.. سبب زيارة البابا تواضروس للڤاتيكان

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر، كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني سبب زيارته للفاتيكان ولقائه مع قداسة البابا فرنسيس.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من.. الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



أبرزها خام «التَنتالوم».. السيسي يستعرض جهود الاستفادة من الثروات المعدنية ويصدر توجيها عاجلا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات…

البابا تواضروس يوضح سبب زيارته إلى الڤاتيكان لمجموعة من الصحف والقنوات الإيطالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، مجموعة من الصحفيين، وقنوات التليفزيون الإيطالي، في جلسة حوارية استغرقت حوالي ٦٠ دقيقة تحدث فيها عن زيارته للفاتيكان ولقائه مع قداسة البابا فرنسيس..

استعدادا لافتتاحه.. الحكومة: تصميمات تتسق مع الحضارة المصرية في تطوير منطقة المتحف الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي المكتب الاستشاري الذي أعد المخطط العام لتطوير المنطقة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات…

أول نقيبة للفلاحين في كفر الشيخ: القضاء على السوق السوداء للأسمدة أبرز أولوياتي.. خاص

لم تكن مهنتها الأساسية، لكنها انشغلت بمشاكل الفلاحين، وقدمت مجهودات عديدة لهم حتى تولت منصب نقيب الفلاحين في كفر الشيخ ، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب بعد أن شغله كثيرون من الرجال…

مصر تبحث الفرص الإستثمارية فى مجال تطوير المطارات مع الهند

التقي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم بالسفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة ووفداً من شركة GMR الهندية المتخصصة فى مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، لبحث الفرص الإستثمارية فى مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات التنموية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البابا تواضروس يزور ديري "الثلاثة ينابيع" و"أخوات يسوع الصغيرات" بـ الفاتيكان

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق لقداسته، مساء اليوم، دير راهبات "الثلاثة ينابيع" بالڤاتيكان، كما زار دير "أخوات يسوع الصغيرات" المجاور له…

رئيس الوزراء يعفي بعض الواردات من الضريبة الجمركية والرسوم لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر…

قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

قرر القائمون على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير اسم الصفحة ليصبح "الحوار الوطني المصري"، لأنه يجمع كل المصريين في الداخل والخارج، إلا من تلوثت أيديهم بالدماء…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بدلا من الاتصال بـ121.. تطبيق جديد على الموبايل للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدماتها للمواطنين بطرق مختلفة من أجل التسهيل عليهم فى تلقى الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى …

رئيس الوزراء يوجّه بتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات من الموانئ

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها…

وزير السياحة يشهد توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون في مصر

شهدا، اليوم الخميس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم توقيع عقد تشغيل أول منشأة فندقية للفنون (Art Hotel) في مصر بمنطقة بيراميدز هايتس، وذلك بين مجموعة الداو للتنمية إحدى شركات سامي سعد القابضة ومجموعة فنادق حياة العالمية…