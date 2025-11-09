قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025
ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو سلبيا في الدوري الإسباني
تعليق لميس الحديدي على تتويج الأهلي بالسوبر المصري للمرة 16 في تاريخه
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" بـ ٦ أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة | صور
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء
أخبار البلد

نائب وزير خارجية روسيا يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر لضمان أمن وسلامة الشرق الأوسط

أ ش أ

أعرب نائب وزير خارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال لقائه مع السفير حمدي شعبان، سفير مصر في موسكو، عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط لضمان أمن الإقليم وسلامة دوله، وهو ما انعكس في الجهود المصرية الدؤوبة التي أفضت إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام. 


وأشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالتنسيق والتشاور بين مصر وروسيا إزاء الموضوعات الدولية والإقليمية المختلفة، معرباً عن تقدير روسيا للدور المصري الفاعل في مختلف الأطر الدولية.


وعبر عن تطلع روسيا لاستمرار التنسيق الوثيق مع مصر إزاء مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.


وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التنسيق والتشاور المتبادل بين مصر وروسيا في إطار تجمع "البريكس". 


واتفق الجانبان علي إيلاء المزيد من الاهتمام بتعزيز التعاون بين دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات ذات الصلة بدفع جهود التنمية الشاملة، بما في ذلك الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتقنيات الناشئة والابتكار، وخاصة الذكاء الاصطناعي.


كما بحثا التعاون بين برلمانات بلدان التجمع بوصف التعاون البرلماني أداة رئيسية لتعزيز التقارب والتعاون بين الشعوب، واتفقا على أهمية التعاون داخل تجمع البريكس في مجال مكافحة الإرهاب بوصفه تهديداً لأمن الدول ومقدرات شعوبها.


كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الخاصة بمنع الانتشار النووي والتطورات الخاصة بالحد من التسلح في ضوء التطورات الدولية الأخيرة، حيث أكد السفير حمدي شعبان، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
 

نائب وزير خارجية الروسي سيرجي ريابكوف السفير حمدي شعبان سفير مصر في موسكو منطقة الشرق الأوسط الجهود المصرية اتفاق شرم الشيخ للسلام

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
