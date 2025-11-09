نائب وزير خارجية روسيا يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر لضمان أمن وسلامة الشرق الأوسط

أعرب نائب وزير خارجية الروسي سيرجي ريابكوف، خلال لقائه مع السفير حمدي شعبان، سفير مصر في موسكو، عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط لضمان أمن الإقليم وسلامة دوله، وهو ما انعكس في الجهود المصرية الدؤوبة التي أفضت إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام.



وأشاد نائب وزير الخارجية الروسي بالتنسيق والتشاور بين مصر وروسيا إزاء الموضوعات الدولية والإقليمية المختلفة، معرباً عن تقدير روسيا للدور المصري الفاعل في مختلف الأطر الدولية.



وعبر عن تطلع روسيا لاستمرار التنسيق الوثيق مع مصر إزاء مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.



وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التنسيق والتشاور المتبادل بين مصر وروسيا في إطار تجمع "البريكس".



واتفق الجانبان علي إيلاء المزيد من الاهتمام بتعزيز التعاون بين دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات ذات الصلة بدفع جهود التنمية الشاملة، بما في ذلك الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتقنيات الناشئة والابتكار، وخاصة الذكاء الاصطناعي.



كما بحثا التعاون بين برلمانات بلدان التجمع بوصف التعاون البرلماني أداة رئيسية لتعزيز التقارب والتعاون بين الشعوب، واتفقا على أهمية التعاون داخل تجمع البريكس في مجال مكافحة الإرهاب بوصفه تهديداً لأمن الدول ومقدرات شعوبها.



كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الخاصة بمنع الانتشار النووي والتطورات الخاصة بالحد من التسلح في ضوء التطورات الدولية الأخيرة، حيث أكد السفير حمدي شعبان، ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي وضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

