أول نقيبة للفلاحين تكشف لـ"صدى البلد" أهم طموحاتها وقراراتها بعد توليها المنصب

لم تكن مهنتها الأساسية، لكنها انشغلت بمشاكل الفلاحين، وقدمت مجهودات عديدة لهم حتى تولت منصب نقيب الفلاحين، لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب بعد أن شغله كثيرون من الرجال ، وعلى الرغم من صغر سنها، تبلغ من العمر 31 عاما، إلا أنها تعمل وهى في الـ18 عاما لتصبح صاحبة شركة مقاولات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس.. إنها المهندسة زينب عبدالباري.

حاور موقع صدى البلد الإخباري المهندسة زينب عبدالباري حول أهم المشكلات التى تواجهها المزارعين ، وتطرق الحوار إلي أهم طموحاتها بعد توليها المنصب، وأهم مطالب مزارعي مصر خلال الفترة المقبلة.



أكدت المهندسة زينب عبدالباري أول سيدة تشغل منصب نقيب الفلاحين، أنها سعيدة بشغل منصب نقيبة للفلاحين فى محافظة كفر الشيخ ، وأن لديها مشاعر مختلطة من الفرحة والمسؤولية منذ إعلان توليها المنصب لإثبات جدراتها بالمنصب .

مشكلات تواجه مزارعي مصر

وأضافت "عبد الباري" خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه مزارعي مصر ، لذا تم وضع خطة من أجل حل تلك المشكلات، منوهة إلى أنه أنه تم اختيارها من قبل الإدارة فى النقابة العامة للفلاحين بعد العديد من المجهودات التى قامت بها للنقابة وللمزارعين.

أول سيدة نقيب الفلاحين



وكشفت "أول سيدة تشغل منصب نقيب الفلاحين" عن أول طموحاتها بعد توليها منصب نقيبة للفلاحين، وهى القضاء على السوق السودا للأسمدة ووصول الأسمدة والتقاوى وجميع مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة ، كما تتمنى تحسين مستوى معيشة المزارع المصري وكذلك المستوي الثقافي له ، من خلال توفير كل ما يحتاجه بأسعار مناسبة.

ولفتت المهندسة زينب عبدالباري إلى أنها تطمح إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي للفلاحين من خلال خطوات ثابتة، مناشدة برفع أسعار البورصة السلعية لتحسين الوضع الاقتصادى للمزارع.

توفير الأسمدة

وقالت أول سيدة نقيب الفلاحين فى كفر الشيخ إن أكثر المشكلات التى وصلت لها من الفلاحين هى توفير الأسمدة بأسعار مناسبة له ، معلقة: "مش عايزة أى مزارع يسيب مهنته ويتجه لمهنة أخرى لأن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالصناعة والزراعة وبالتالى اهتمام كبير بالفلاح.