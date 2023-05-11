عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي السفير الهندي ووفدا من شركة GMR لبحث الفرص الاستثمارية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

التقي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم بالسفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة ووفداً من شركة GMR الهندية المتخصصة فى مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، لبحث الفرص الإستثمارية فى مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات التنموية القائمة على أهداف التنمية الشاملة، حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وجذب المزيد من الإستثمارات الواعدة فى كافة المجالات خاصة فى قطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء Rajesh Kumar الرئيس التنفيذي للشركة الهندية ووفد من السفارة الهندية وعدد من مسئولي شركة GMR ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الهندي والوفد المرافق له مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين الجانبين، مشيراً الى حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الهندي فى مجال تقديم الإستشارات المتعلقة بالمطارات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال اللقاء استعرض الجانبان تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى المدن المصرية خاصة وانه من المقرر ان تقوم شركة مصرللطيران بتشغيل خط جديد الى مدينة نيودلهى بالهند بواقع 4 رحلات اسبوعياً اعتباراً من شهر يوليو القادم، بجانب رحلاتها المنتظمة الى مدينة مومباي.

ومن جانبة أعرب السفير الهندي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء التنمية فى القارة الأفريقية مشيراً الى تزايد الحركة السياحة بين البلدين بالاضافة الى ان الاستثمارات الهندية فى مصر تمثل أهم مجالات التعاون بفضل سياسات الحكومة المصرية فى تعزيز مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية.

ومن جانبه قال Rajesh Kumar رئيس الشركة الهندية أن مجموعة GMR تهتم بالتعاون والإستثمار فى العديد من المجالات بقطاع الطيران المدني على مستوى العالم منها مجالات الطاقة ومدن المطارات والبنية التحتية حيث قامت بتطوير العديد من المطارات العالمية فى الهند وتركيا والفلبين وإندونيسيا واليونان وغيرها.. واشاد بما لمسه من أعمال تطوير داخل قطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية وعن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون حيث يعد هذا القطاع  رافداً خصباً للإستثمار لما يمتلكه من امكانات ستساعد على انجاح هذا التعاون.

IMG-20230511-WA0041
IMG-20230511-WA0041
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0040
IMG-20230511-WA0040

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ترشيحاتنا

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ