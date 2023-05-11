قرار عاجل من إدارة صفحة الحوار الوطني على فيسبوك

قرر القائمون على الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تغيير اسم الصفحة ليصبح "الحوار الوطني المصري"، لأنه يجمع كل المصريين في الداخل والخارج، إلا من تلوثت أيديهم بالدماء.

الحوار الوطني المصري

من جانبه عقد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاء صحفيا مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضي.

وطرح الحاضرون في اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات، عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني وكل السباقات المحيطة به، والتي أجاب عنها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.

وأكد المنسق العام في البداية أن مجلس الأمناء ومقرري اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذي هو أساس الشرعية.

أطياف المجتمع مشاركة

وأكد المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، أنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية او أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لن يكون هناك سقف في أي وجهة نظر مطروحة للنقاش في الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "كل أطياف المجتمع شاركوا في "الحوار الوطني".. وهناء إرادة سياسية لإنجاحه".

يشار إلى أن القائمون على الحوار قرروا عقد أول جلسات مناقشة المحور السياسي للحوار الوطني الأحد المقبل.