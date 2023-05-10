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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء الدين داود: الحوار الوطني ليس برلماناً موازياً وسنناقش كافة الملفات|فيديو

صدى البلد

أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بداية لإعادة تصورات جديدة، مشيرًا إلى أنه على الجميع أن يراجع نفسه والمواطن هو يدفع نتيجة ما يحدث.

وأوضح "داود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أهم الممارسات السياسية الحقيقة داخل المؤسسات الدستورية غائب، منوهًا بأن دين مصر لصندوق النقد الدولي لم يصل إلى البرلمان بعد.

برلمان مواز

وتابع: الحوار الوطني ليس برلمان موازي وأن تأمين المسار الاقتصادي يؤدي إلى استقرار سياسي واقتصادي ويفتح الطريق الآمن أمام المستثمر.

وأوضح أن تشكيل الحوار الوطني من أعضاء ومقررين لها بجانب محاور العمل هي مقبولة جزئيًا، كافة الملفات ستناقش في الحوار الوطني.

 وأشار إلى أن العمل في الحوار الوطني بالموضوعات والأفكار وليس بالتصويت والأغلبية والأكثرية، لكن لو حدث التصويت الأولى أن يذهب الحوار للبرلمان، كما أن أفكار ونتائج وتوصيات الحوار الوطني ستتوجه للبرلمان لمناقشتها وإصدار التشريعات.

إبراهيم عيسى استقرار سياسي الحوار الوطني السياسية الممارسات السياسية

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