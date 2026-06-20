إصابة 13 على الأقل.. مجهولون يطلقون النار على حشد من الناس بشيكاغو

أفادت شرطة مدينة شيكاغو الامريكية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل، بحسب قناة “ABC”.

ووفقا للقناة، وقع الحادث مساء أمس الجمعة. وقد استجابت شرطة شيكاغو لبلاغ عن إطلاق نار في منطقة برينستون بارك حوالي الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي.

وجاء في تقرير القناة: "في مساء الجمعة، فتح شخصان النار من سيارة مارة في الجزء الجنوبي من المدينة، مخلفين 13 مصابا على الأقل".

وأوضحت "ABC" نقلا عن المحققين أن سيارة دفع رباعي حمراء اقتربت من حشد كبير، وأطلق شخصان كانا بداخلها النار، ثم لاذا بالفرار. وأضافت القناة أن المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و47 عاما، نقلوا إلى المستشفى.