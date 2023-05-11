42 حزبا سياسيا يناقشون اليوم الاستعداد لجلسات الحوار الوطنى

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الأحزاب المصرية أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية والذى يضم ٤٢حزبا سياسيا سوف يناقشون اليوم الاستعداد لحضور جلسات لجان الحوار الوطنى التى تنطلق يوم الأحد القادم.



وقال النائب تيسير مطر إن رؤساء احزاب التحالف والذين حضروا جلسة مؤتمر الحوار الوطنى يوم ٣مايو سوف يناقشون تقريرا حول ردود الفعل الاعلامية والسياسية والشعبية عن جلسة الافتتاح يعرضه المتحدث الاعلامى للتحالف الكاتب الصحفي محمود نفادى .



وأشار النائب تيسير مطر إلى أن الاجتماع سوف يوجه رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى الحوار الوطنى تقديرا لدعوته للحوار ورعايته له.